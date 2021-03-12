На следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты, касающиеся рынка земли и аукционов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам.
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Он отметил, что на следующей пленарной неделе, которая начинается во вторник, 16 марта, парламент рассмотрит два законопроекта, которые "ожидает вся Украина".
Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (регистрационный № 2194), которым предусматривается передача земель в громады.
Предполагается рассмотрение и законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы (регистрационный № 2195).
Корниенко добавил, что принятие этих двух законопроектов - "это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которые мы начали год назад и за которые успешно проголосовали".
По его словам, таким образом будет разблокирована возможность продажи сельскохозяйственной земли.
Что этому предшествовало
- 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.
- Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.
- 25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.
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