По словам первого заместителя председателя парламентской фракции "СН", в результате принятия этих двух законопроектов будет разблокирована возможность продажи сельскохозяйственной земли.

На следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты, касающиеся рынка земли и аукционов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам.

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Он отметил, что на следующей пленарной неделе, которая начинается во вторник, 16 марта, парламент рассмотрит два законопроекта, которые "ожидает вся Украина".

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (регистрационный № 2194), которым предусматривается передача земель в громады.

Предполагается рассмотрение и законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы (регистрационный № 2195).

Корниенко добавил, что принятие этих двух законопроектов - "это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которые мы начали год назад и за которые успешно проголосовали".

По его словам, таким образом будет разблокирована возможность продажи сельскохозяйственной земли.

Что этому предшествовало

28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года приобретать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а приобретать земли смогут также юридические лица.

25 февраля 2021 года в Минагрополитики сообщили о том, что земельная реформа в Украине близится к завершению.

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Автор: Надя Пришляк