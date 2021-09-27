На виноробні KOBLEVO в останній день літа стартував сезон збору та переробки винограду. На сьогодні зібрано і відправлено на бродіння більшість білих сортів винограду.

Цього року спеціалісти KOBLEVO хочуть запропонувати вам спробувати "майбутнє вино", яке можна скуштувати лише на заводі і лише в період збору та переробки винограду. Це виноградний напій, дуже популярний в багатьох виноробних країнах світу, а в нашій країні офіційно з’явився лише цього року і саме на виноробні KOBLEVO.

В Європі його називають "новим вином", тому що це ще не вино, а лише "його народження", виноградний сік у процесі бродіння. Його міцність від 1,2 до 6% об’ємних одиниць, а цукристість залежить від цукристості винограду. Він має легку пінливу властивість і чимось схожий на сидр чи живий квас. В сусідній нам Молдові це вино називають "Тулбурел", "Муст", в Грузії - Маджарі", в Болгарії - "Благо вино", а в Чехії – "Бурчак".

KOBLEVO запрошує вас відвідати наше підприємство, щоб побачити як із винограду народжується "майбутнє вино" "Моложавине" і обов’язково скуштувати його. На бажання ви можете придбати напій "Моложавине", назва якого розшифровується, як молоде, живе, майбутнє вино. І хоч це ще не зовсім вино, але це дуже смачний напій, його можна дегустувати кожен день і він з кожним разом буде іншим, тому що це продукт, який знаходиться в процесі бродіння і з кожним днем змінюється.

Автор: Иван Бойко