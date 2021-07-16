Урожайность зерновых культур в этом году выше, чем в 2019 году, когда Украина собрала самый большой в истории урожай.

В Украине за первую половину июля смолотили 5,5 млн тонн зерна нового урожая. Аграрии, по показателям урожайности, в этом году идут на рекорд.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Аграрии всех областей Украины начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор проведен на площади 1,3 млн га (9% к прогнозу) при урожайности 41,6 ц/га, намолочено более 5,5 млн тонн зерна нового урожая", – говорится в сообщении.

В частности, уже собрано более четверть всего прогнозируемого ячменя (2,9 млн тонн) и десятую часть озимой пшеницы (2,5 млн тонн).

В министерстве отметили, что лидерами по обмолоту стали аграрии Херсонщины, которые собрали зерно с более половины площади области.

Читайте такжеОсенью в Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всегоКак отметил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман сластен, урожайность полей в этом году значительно выше, чем в 2019 году, когда аграрии собрали самый большой за время независимости Украины урожай – 75 млн тонн.

"Рекордный урожай зерна в этом сезоне подтверждает урожайность по первому миллиону тонн - 37 ц/га в этом году против урожайности 31 ц/га в 2019 году, в котором был установлен рекорд в 75 млн тонн зерна. И это при том, что урожайность в 37 ц/га сформирована преимущественно сбором площадей на Херсонщине районами, где все же были сравнительно худшие погодные условия", – рассказал сластен.

По данным Минагрополитики, в некоторых областях урожайность зерновых культур превышает 50 ц/га, а именно в хозяйствах Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

Также аграрии уже рассказали, что на рынках Украины появились первые арбузы ранних сортов. Урожай бахчи почти втрое дороже, чем в прошлом году.

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Автор: Анна Нагорная