Нарушения нашли в составе импортированных овощей из двух партий груза.

Специалисты Одесской региональной государственной лаборатории обнаружили превышение содержания нитратов в ввезенных кабачках из Турции.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Благодаря лабораторному анализу удалось установить нарушения в составе импортируемых овощей из двух партий груза.

Речь идет о:

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15 900 кг турецких кабачков TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, импортер – ООО "Алекс-Компани";

TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, импортер – ООО "Алекс-Компани"; 1650 кг свежих турецких кабачков SAD TARIM SANAYI VE TICARET LTD. STI GUVENLIK MAH. 281 SOKAK SERT APT.NO.5/1, MURATPASA, ANTALALYA, импортер – ООО "АМБРА ЛОГИСТИК".

Специалисты допускают, что соответствующая продукция могла оказаться в обращении. В случае ее выявления граждан просят информировать территориальный орган областной Госпродпотребслужбы.

Операторов рынка, которые могли реализовывать кабачки, просят изъять продукцию из обращения и в течение двух рабочих дней письменно информировать соответствующие органы.

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Автор: Виолетта Орлова