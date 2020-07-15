Журналисты проверили арбузы в столице на содержание нитратов (видео)
11:26, 15 июля 2020Агро
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Подробнее о результатах проверки можно узнать из видеоматериала.
Журналисты проверили арбузы на прилавках на содержание нитратов / фото УНИАН
На прилавках украинских рынков и магазинов появились арбузы, как отечественного, так и зарубежного производства. Журналисты решили проверить арбузы на столичных прилавках на содержание нитратов.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"В прошлый раз в лаборатории исследовали образцы со столичных рынков. Теперь - арбузы, приобретенные в торговых сетях", - говорится в сообщении.
Что показали результаты анализов? Где есть нитраты - в отечественных или бразильских арбузах? И какие дешевле? Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала.
ТСН проинспектировала арбузы с рынков и супермаркетов Киева
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