Журналисты проверили арбузы в столице на содержание нитратов (видео)

Подробнее о результатах проверки можно узнать из видеоматериала.

На прилавках украинских рынков и магазинов появились арбузы, как отечественного, так и зарубежного производства. Журналисты решили проверить арбузы на столичных прилавках на содержание нитратов.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В прошлый раз в лаборатории исследовали образцы со столичных рынков. Теперь - арбузы, приобретенные в торговых сетях", - говорится в сообщении.

Что показали результаты анализов? Где есть нитраты - в отечественных или бразильских арбузах? И какие дешевле? Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала.

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