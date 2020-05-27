Украина исчерпала квоты на экспорт пшеницы

Всего на внешние рынки поставлено 20,2 миллиона тонн пшеницы.

С начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 миллиона тонн) и составил 20,015 миллиона тонн, что на 5,2 миллиона тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на оперативные данные Информационно-аналитического портала АПК Украины.

Кроме того, экспорт ячменя составил 4,8 миллиона тонн (+1,3 миллиона тонн), кукурузы - 28,01 миллиона тонн (+1,35 миллиона тонн), ржи - 8,2 тысячи тонн (-80 тысяч тонн).

В целом экспорт зерновых культур из Украины на отчетную дату достиг 53,51 миллиона тонн, что на 7,79 миллиона тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона (45,72 миллиона тонн).

В связи с исчерпанием квот Украина требует от ЕС пересмотреть распределение квот на импорт украинской продукции.

Как сообщал УНИАН, уже осенью в Украине на фоне карантина и сложных погодных условий могут подорожать мука и хлеб.

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