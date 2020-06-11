Украина с начала года сократила экспорт молочки на четверть

Больше всего сократился экспорт сливочного масла - на 47%.

Украина в январе-мае текущего года сократила экспорт молочной продукции в денежном выражении на четверть - до 90,9 миллиона долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"По итогам пяти месяцев 2020 года экспорт молочных продуктов составил 44,7 тысячи тонн на общую сумму 90,9 миллиона долларов, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наряду с этим, импортировано за этот период было 34,2 тысячи тонн продукции на сумму более 111 миллионов долларов, что на 149,3% больше показателей прошлогоднего периода", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сальдо внешней торговли осталось отрицательным, на уровне -20,2 миллиона долларов, но впервые в этом году отрицательное сальдо сократилось по сравнению с предыдущим месяцем (на 3,8 миллиона долларов).

Согласно сообщению, экспорт почти всех видов молочной продукции в январе-мае был в "минусе" по сравнению с прошлым годом. Экспорт сливочного масла сократился на 47% – до около 5 тысяч тонн, сухого молока – на 32%, до 11 тысяч тонн, молока и сливок – почти на 30%, до 8,9 тысячи тонн, сыров – на 28,7%, до 2,1 тысячи тонн, кисломолочных продуктов - на 13,4%, до 2,2 тысячи тонн.

"Лучшие показатели оживления экспорта демонстрируют молочная сыворотка и казеин: их доля падения за пять месяцев сократилось с минус 40% до минус 13,4% (11 тысяч тонн) и минус 8,9% (1,8 тысячи тонн) соответственно", - сообщают аналитики ассоциации.

За отчетный период незначительно увеличился только экспорт мороженого – на 0,4%, до 2,9 тысячи тонн.

Аналитики считают, что в течение летних месяцев отрицательное сальдо торговли молочной продукцией может сокращаться в связи с активизацией экспортеров, однако в осенний период разрыв может снова увеличиться.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в январе-апреле сократилось на 3,6% - до 2,66 миллиона тонн.

В 2019 году производство молока в стране сократилось на 3,7% - до 9,68 миллиона тонн, что стало антирекордом за годы независимости Украины.

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