В Украине снизилась прибыльность производства молока

В годовом выражении прибыльность молочного бизнеса в мае упала на 13%.

Прибыльность производства молока в Украине в мае 2020 года снизилась на 5,6% относительно апреля, а в годовом выражении – на 13%, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Читайте такжеУкраина с начала года увеличила агроэкспорт до $9 миллиардов

"Снижение в мае 2020 года к апрелю достигло 5,6% – показатель близок к среднему многолетнему. Но это означает, что показатель падал каждый месяц 2020 года, а совокупное снижение в течение 5 месяцев уже составило 37,2%", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Прибыльность производства молока в мае 2020 года сократилась на 13% по отношению к маю 2019 года, при этом в целом за 5 месяцев текущего года показатель все еще превышал показатель предыдущего года на 5,8%.

По словам Ярмака, в мае цены на кормовые компоненты продолжали расти, а на молоко - наоборот, снижаться.

Эксперт отмечает, что прибыльность молочного бизнеса в июне, как правило, падает не так резко, как в мае, однако тенденции на мировом рынке в этом году непредсказуемые.

"Очень много вмешательства со стороны государства, очень много всплесков и резких падений спроса делают прогнозирование практически невозможным", - отметил Ярмак.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в январе-апреле сократилось на 3,6% - до 2,66 миллиона тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram