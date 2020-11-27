Сейчас речь не идет о массовых убийствах животных или закрытии норковых ферм.

В Украине в ближайшее время собираются усилить контроль за ситуацией относительно возможного появления коронавируса на норковых фермах.

Об этом заявила председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая, сообщается на сайте правительства.

В частности, будет организован активный мониторинг возможной заболеваемости животных на фермах.

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По словам Магалецкой, по результатам проведения мониторинга будут приниматься дальнейшие шаги, направленные на минимизацию рисков распространения заболевания. Также будет проработан вопрос организации процесса проведения лабораторных исследований норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

Глава Госпотребслужбы пояснила, что сейчас речь не идет о массовых убийствах животных или закрытии ферм.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах зверей, закрытии ферм или коррупционных проверках. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", - подчеркнула Магалецкая.

Она отметила, что это вопрос не только национальной безопасности и здоровья людей в Украине, но и всего человечества.

"Вирус смертельно опасен, он мутирует и все в большем количестве стран возникают проблемы с этими животными", - подчеркнула Магалецкая.

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Автор: УНИАН