АМКУ попросил украинских виноделов не обманывать покупателей "грузинскими коньяками"

АМКУ подчеркивает, что использование такой символики в напитках украинского происхождения может ввести в заблуждение потребителей.

Антимонопольный комитет предоставил украинским производителям коньяков обязательные к рассмотрению рекомендации убрать с этикеток и рекламы продукции символику, которая указывает на происхождение напитков якобы из Грузии.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, компании "Атлантис", "Лоцмен", "Украинская дистрибуционная компания", "СП Аквавинтекс" используют при оформлении этикеток надписи на грузинском языке, изображения грузинского флага и другие элементы, присущие напиткам из Грузии.

"При этом информация об украинском происхождении указывается маленькими буквами. Кроме этого, в рекламе таких напитков используются ролики грузинского застолья с местными блюдами, пожеланиями, костюмами и тому подобное. Все это может ввести в заблуждение потребителей и дать им ложное впечатление, что они покупают коньяки именно грузинского производства", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с украинским законодательством запрещается выдавать за иностранные коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными коньяками и коньячными спиртами.

Исходя из этого, АМКУ рекомендовал производителям коньяков отказаться от распространения на этикетках и контрэтикетках, а также в любых других источниках информации, в том числе в рекламе, сведений, которые могут быть восприняты как информация об иностранном происхождении напитков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Антимонопольный комитет также рекомендовал четырем украинским производителям вин убрать с продукции символику, которая указывает на якобы грузинское происхождение напитков, и может вводить в заблуждение покупателей.

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