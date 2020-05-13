В Киеве разрешили работать 29 агропродовольственным рынкам (список)

Эти рынки обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

С сегодняшнего дня, 13 мая, в Киеве разрешено работать 29 агропродовольственным рынкам.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая 29 агропродовольственных рынков», - говорится в сообщении.

В частности, разрешено работать рынкам: «Феофановский», «Демеевский», «Базар на Лесной», «Маяк», «Владимирский рынок», «Печерский рынок», «Иллис», «Бессарабский рынок», «Левобережный», «Днепровский рынок», «Шлях», « Колибрис», «Одесский», «Вигуровский», «Нивки», «Забота», «Западный», «Отрадненский», «Лукьяновский», «Фермер-Торг Плюс», «Полесье», «Виноградарь», «Агрорынок», «Днепр», «Лесной», «Дарницкий рынок», «Соломенский», «Житний рынок» и «Позняки».

Как сообщал УНИАН, агропродовольственные рынки Киева открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.