Такой наряд Зеленская надела в ОАЭ.

Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского, Елена Зеленская в рамках официального визита прилетела в Абу-Даби вместе со своим супругом.

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На своей странице в Facebook она обнародовала фотографии, на которых фотографируется в традиционном костюме арабских женщин - хиджабе. Елена надела хиджаб винного цвета с белой полосой по центру и на рукавах. Голову она покрыла белым платком.

"Я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира – Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", – сказала Зеленская.

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Автор: Диана Могилевич