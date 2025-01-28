Инцидент затронул рынки западной Европы.

Компания Coca-Cola отозвала партию своих напитков, произведенных на заводе в Бельгии, когда в бутылках и банках обнаружили превышение допустимых показателей хлората. Об этом сообщает The Washington Times.

Вернуть из торговой сети пришлось партии напитков Coca Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid и Fuze Tea. Партия попала в магазины Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Малая часть этой партии также попала на рынки Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, о ситуации были проинформированы профильные органы Дании, Португалии и Румынии, куда тоже могло попасть какое-то количество напитков из проблемной партии.

Хлорат происходит из хлорных дезинфицирующих средств, которые используются для обработки воды, используемой для обработки пищевых продуктов. Это химическое вещество способно вызвать потенциально серьезные проблемы со здоровьем, в частности среди детей, из-за вмешательства в работу щитовидной железы.

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В компании Coca-Cola заявили, что нашли первоисточник загрязнения в одном конкретном контейнере, который использовался в процессе очистки воды на ее заводе в городе Гент.

Впрочем эксперты говорят, что потребителям не стоит паниковать, ведь реальный вред для здоровья возможен только при употреблении большого количества загрязненных напитков.

Филипп Йоренс, профессор токсикологии и интенсивной терапии в Университетской больнице Антверпена, в интервью бельгийскому общественному вещателю VTM заверил, что реальный риск отравиться напитком из проблемной партии "почти не существует или является очень маловероятным".

Токсичные продукты: последние новости

Как писал УНИАН, рыба в Черном море может стать токсичной из-за нефтепродуктов, которые попали в воду в результате аварии российских танкеров в середине декабря. По словам ученых, из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим, стаи мигрирующей рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты и в результате пострадают все пищевые цепи - птицы, питающиеся рыбой, китообразные, люди.

Также мы рассказывали, что антропогенное загрязнение океана приобретает уже совсем причудливые черты. Одним из самых необычных последствий стало появление "кокаиновых акул", что уже некоторое время серьезно беспокоит экологов.

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