Цены в Украине: какие продукты подорожали больше всего

На первых местах по темпам подорожания оказались яблоки и морковь.

Госстат назвал продукты, которые больше всего подскочили в цене с начала года.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Самая большая цена в этом году на яблоки, фрукт подорожал вдвое. На втором месте - морковь. Она тоже выросла вдвое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лук, капуста и гречка подорожали на треть.

"Также существенно подорожал в этом году и картофель", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картофель не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука.

Ожидается, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

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