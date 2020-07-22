Цены в Украине: какие продукты подорожали больше всего
Госстат назвал продукты, которые больше всего подскочили в цене с начала года.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Самая большая цена в этом году на яблоки, фрукт подорожал вдвое. На втором месте - морковь. Она тоже выросла вдвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лук, капуста и гречка подорожали на треть.
"Также существенно подорожал в этом году и картофель", - подчеркивает издание.
Как сообщал УНИАН, урожай в этом сезоне будет ниже, чем в предыдущие годы, из-за влияния погодных факторов и экономической ситуации, вызванной карантинными ограничениями
В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картофель не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука.
Ожидается, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.
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