В декабре стоимость яиц на полках магазинов достигла 30 грн за десяток.

Высокие цены на куриные яйца, которые наблюдались в декабре 2020 года из-за подорожания кормового сырья, останутся на том же уровне или даже возрастут в начале 2021 года.

Об этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины.

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Согласно сообщению, рост цен на зерновые культуры стал причиной подорожания комбикормов, которые занимают львиную долю себестоимости производства яиц. В связи с этим некоторые производители «боятся, что не хватит корма» и сокращают поголовье птицы.

Отмечается, что на конец декабря 2020 года себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн/10 шт., а конечная цена на полках потребителей - от 30 грн/10 шт.

«После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, производство яиц в Украине в январе-ноябре 2020 года уменьшилось на 2,2% - до 15,163 млрд штук.

Прогноз

2 декабря 2020 года эксперты прогнозировали, что введение в Украине полного локдауна может спровоцировать изменение ценовой политики на определенные группы товаров. По мнению экспертов, сокращение спроса может привести к уменьшению цен на одежду, а вот продукты будут дорожать независимо от введения ограничений.

По состоянию на 14 декабря 2020 года в Украине подорожала почти вся продукция животноводства. Яйца подорожали на 14%, сливочное масло - на 11%, молоко - на 10%.

28 декабря гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен заявил о том, что в Украине после Нового года могут снова начать расти цены на хлеб.

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Автор: Анна Нагорная