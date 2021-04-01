В частности, молоко подорожает на 40 коп. – до 25 грн 40 коп. за литр.

Цены на молочные продукты в торговых сетях Украины вырастут в среднем на 2,3% к июлю.

Об этом говорится в сообщении "Ассоциации производителей молока".

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В частности, молоко жирностью 2,5% (в пленке) за следующие три месяца подорожает на 40 коп. – ориентировочно до 25 грн 40 коп. за литр.

Кефир (жирностью 2,5% в пленке) – на 70 коп., до 31,3 грн за литр. Сметана (жирностью 15% в пленке) – на 4 грн, до 28,6 грн за упаковку 400 грамм. Творог (жирностью 9%) – на 1,4 грн, до 58 грн за 400-граммовую упаковку.

Также ожидается подорожание сливочного масла (жирностью 72%) – почти на 3 грн, до 48 грн за пачку 200 грамм. Твердый сыр вырастет в цене на 90 коп. – до 229,3 грн за килограмм, или 38 грн за упаковку фасовкой 160 грамм.

"Основным фактором роста цен на молочные продукты стали последствия погодных катаклизмов 2020 года, поскольку из-за засухи и потери посевов стоимость кормов для коров выросла на 80%. Кроме того, существенным фактором является инфляция, которая в январе-феврале составила более 1%", – отмечают в ассоциации.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось на 4,2% – до 9,25 млн тонн, что является антирекордом за всю историю независимости.

22 марта 2021 года стало известно о том, что в Украине запускают программу контроля качества молока.

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Автор: Анна Нагорная