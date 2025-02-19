Цены на разные сорта картофеля в украинских магазинах отличаются.

Картофель – один из самых популярных овощей в Украине, поэтому цены на этот корнеплод волнует граждан нашей страны. В магазинах и на рынках украинцы зачастую покупают картошку у продавцов, которые предлагают самые низкие цены, но порой стоит заплатить немного больше, чтобы выбрать правильный овощ.

Дело в том, что разные сорта картофеля содержат разное количество крахмала, поэтому одни лучше подходят для варки, а другие для жарки. Конечно же, цены на разные сорта овоща также будут отличаться.

Разберемся, сколько стоит картофель для различных кулинарных целей.

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Картофель для варки лучше брать с высоким содержанием крахмала. К примеру, "Беллароза" в Сильпо обойдется в 45 гривень за килограмм, а "Коломбо" в Varus – 34,90 грн/кг.

Чтобы покупатели не заморачивались с сортами, Metro продает картофель "для варки". В среднем цены находятся в пределах 115-125 гривень за 2,5 килограмма, то есть 1 килограмм стоит 46-50 грн/кг.

Картофель для жарки нужно выбирать с низким содержанием крахмала, к примеру, "Гранада". В Сильпо этот сорт обойдется в 50 гривень за килограмм, а в Varus – 39,90 грн/кг.

В Metro же за картофель "для жарки" придется выложить 115-120 гривень за 2,5 килограмма, то есть 1 килограмм будет стоить – 46-48 гривень.

Цены на картофель в Украине - последние новости

По данным ресурса "Минфин", по состоянию на середину февраля 2025 года средняя цена на картофель в Украине составляла 31,03 грн/кг, что на 3,54 грн/кг дешевле, чем в январе 2025 года, когда средняя цена на овощ была на уровне 34,57 грн/кг.

Ранее коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс" Андрей Марущак предупреждал о том, что в ближайшее время не стоит ожидать роста цен на картошку.

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