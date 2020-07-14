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В Украине возник дефицит тепличных помидоров: как решают проблему

13:34, 14 июля 2020
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Причина недостатка - холодная весна. Посевная на некоторых комбинатах затянулась до середины нынешнего лета. Именно поэтому последняя партия тепличных помидоров была меньше нынешнего спроса на украинском рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недостаток отечественной овощей сейчас покрывают овощи из Турции и Польши. В то же время помидоры с огородов появятся на прилавках на 1,5-2 недели позже запланированного срока.

Ранняя морковь в этом году в Украине также будет в дефиците, потому что она сильно пострадала от весенних заморозков. Из-за заморозков фермеры потеряли не менее 10% площадей этого корнеплода.

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