Из-за российской агрессии в Херсонской области 4 человека получили ранения.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли многочисленные удары по деоккупированной территории Херсонской области. Враг бил, в частности, по портовой инфраструктуре.

Как сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА.

"По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию зернового терминала Бериславского района. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - отметил он.

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Удары РФ по портовой инфраструктуре Украины - это надо знать

В середине июля Россия заявила о выходе из "зернового соглашения", обеспечивавшего экспорт продовольствия из Украины по "зерновому коридору". Срыв "зерновой сделки" создал серьезную угрозу для продовольственной безопасности стран Африки.

После выхода из соглашения россияне начали активно наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и городах на юге, цинично оправдывая их борьбой с террористами.

В частности, 24 июля враг атаковал ударными дронами портовые мощности на реке Дунай. В ночь на 27 июля враг атаковал попал в одно из админзданий порта в Одесской области и убил гражданского сотрудника. В результате повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Всего за 9 дней враг повредил и уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры, 5 гражданских судов

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