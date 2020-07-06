Аграрии призывают Раду поддержать законопроект 3656: НДС на уровне 14% вернет средства на развитие и выведет отрасль из "тени"

Украинские аграрии поддерживают снижение ставки НДС с 20% до 14% и призывают Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть соответствующий законопроект №3656.

Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции». Он предусматривает снижение ставки НДС до 14% на КРС, живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.Некоторые страны ЕС дотируют сельское хозяйство и при этом сохраняют низкие ставки налога на добавленную стоимость на уровне 7 – 11%. В Германии снижение ставки НДС стало составляющей пакета финансовых стимулов для экономики: с 1 июля и до конца 2020 года ставка налога снижена с 19% до 16%. В Латвии в рамках поддержки фермерства с начала 2018 года НДС на фрукты и овощи была снижена с 21% до 5%. Уже за первые полгода количество налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот средств в овощеводстве и плодоводстве – на 9%.

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Аграрии поддерживают эту инициативу, ведь после отмены спецрежима НДС в 2017 году налоговая нагрузка существенно выросла, что привело к уменьшению оборотных средств производителей. «Когда мы могли накапливать часть НДС на спецсчетах, мы жили с тех средств. Но это решили ликвидировать, мнения фермеров, как всегда, никто не спрашивал»,– возмущается Дмитрий Базиленко, директор ООО «Труд Стольное» (Черниговская обл).

Он напомнил, что спецрежим в свое время внедряли, чтобы поддержать сельское хозяйство, обанкротившееся из-за общей системы налогообложения: «Все помнят, чем это закончилось. В моем селе чуть ли не половина хозяйств закрылись. Не может сельское хозяйство без поддержки. Нигде в мире такого нет, чтобы государство отвернулось от фермера. Снижение ставки НДС – это шаг нам навстречу».

Матвей Палихата с Тернопольщины также поддерживает снижение НДС, ведь это позволит сократить расходы и направить дополнительные средства на обновление техники и развитие хозяйств.

Кроме того, принятие законопроекта скажется на «тенизации» аграрного производства, которая усилилась после отмены спецрежима. Сейчас до 40% этого рынка находится вне правового поля, а продукция реализуется за наличные. «Те, кто решил работать честно, оказались в проигрыше. Бизнес «схемщиков» всегда рентабельнее бизнеса, который платит налоги. Вместе со снижением ставки НДС нужно ужесточать ответственность, чтобы все работали в равных условиях»,– отмечает Матвей Палихата, директор ООО «Золотники Агро».

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