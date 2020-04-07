Минэкономики заявляет об обеспеченности внутреннего рынка пшеницей

По оценкам министерства, внутреннее потребление пшеницы в Украине составит 8,2 миллиона тонн при урожае 28,3 миллиона тонн.

Внутренний рынок Украины обеспечен пшеницей, а экспортные контракты выполняются согласно предварительно заключенным договоренностям между министерством и экспортерами зерна (меморандумом о взаимопонимании).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Внутренний рынок пшеницы обеспечен, экспортные контракты выполняются согласно меморандуму", - сказано в сообщении.

По данным министерства, производство пшеницы в Украине в 2019 году составило 28,3 млн тонн, в то время как внутреннее потребление ожидается на уровне 8,2 миллиона тонн (29%).

При этом экспорт пшеницы из Украины на 6 апреля 2020 года достиг 17,9 миллиона тонн из запланированных 20,2 миллиона тонн, то есть доступными остаются еще 2,3 миллиона тонн пшеницы.

Отмечается также, что темпы экспорта пшеницы замедляются: среднесуточные отгрузки на экспорт в марте составляли 44 тысячи тонн, а среднесуточные за апрель - 14 тысяч тонн, в том числе за последние сутки (6 апреля) – 7 тысяч тонн.

"Вышеперечисленные факторы позволяют обеспечить внутренний рынок пшеницей и выполнить действующие контракты", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" предупредили о возможном подорожании хлеба и хлебобулочных изделий на 20% из-за подорожания пшеницы на фоне эпидемии коронавируса в мире.

После этого Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и ПАО "Аграрный фонд" решили направить 160 тысяч тонн пшеницы на переработку, чтобы стабилизировать цены на муку в Украине.

Правительство не планирует на время карантина ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.