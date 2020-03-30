Действия НАБУ против Бахматюка могут привести к катастрофе всей аграрной отрасли Украины - британские СМИ

Профильное британское аналитическое издание PoultryWorld опубликовало статью, посвященную проблемам украинской яичной отрасли. Издание считает, что искусственное доведение до банкротства крупнейшего украинского производителя яиц - агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка, может стать "невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины", сообщают Українські новини.

Над украинской яичной промышленностью нависают темные тучи, считает британское СМИ. С началом экономического кризиса в 2014 году многие украинские компании оказались в затруднительном положении, однако сейчас в критической ситуации оказался крупный сельскохозяйственный холдинг "Авангард". Если давление на холдинг приведет к банкротству, это "было бы невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины", пишет PoultryWorld.

Издание отмечает, что предприятие пережило экономический кризис, который затронул страну в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Сокращение поголовья птиц на содержании в 2015 году произошло потому, что хозяйства на востоке Украины, расположенные вблизи зоны конфликта, прекратили производство. Кроме этого, внутренний спрос на яйца упал из-за уменьшения потребления в условиях кризиса. Однако предприятие в значительной мере переориентировалось на экспорт, который показывает ежегодный рост.

Британское издание пишет, что новые проблемы начались из-за конфликта владельца агрохолдинга Олега Бахматюка с НАБУ. "Недавний конфликт между Олегом Бахматюком, владельцем "Авангарда", и властью Украины может свидетельствовать о том, что ситуация выходит из-под контроля. Недавно международные кредиторы сельскохозяйственного предприятия "Авангард" написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом, действительно ли следует Национальному антикоррупционному бюро Украины преследовать Олега Бахматюка". Речь идет об уголовном деле, открытом НАБУ по рефинансированию банка, которое сам бизнесмен считает давлением на бизнес. "Сейчас Бахматюк открыто говорит о возможном банкротстве своего гиганта по производству яиц, заявив, что "достижение конструктивной позиции с кредиторами и правительством сэкономит гораздо больше стоимости акций, а попытка продать активы по частям приведет лишь к большим потерям". Кроме возможного краха компании, существует также угроза ее незаконного поглощения, пишет PoultryWorld.

"Банкротство "Авангарда" привело бы к турбулентности не только в Украине, но и на мировом рынке яиц, - рассказал источник PoultryWorld в украинском птицеводстве. - Никогда ранее компания такого масштаба не прекращала свою деятельность в постсоветскую эпоху, и причин для этого не было: "Авангард" - довольно эффективная компания. Но есть здравый смысл и политика, а иногда преобладает политика».

Агрохолдинг "Авангард" является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в мире. По состоянию на конец 2018 года агрохолдинг занимал 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов Украины. "Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира, в основном на Ближний Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.