В Украине резко подорожал картофель из-за нерегулярности поставок

К концу третьей недели марта оптовые цены на картофель в Украине поднялись до 8-10 грн/кг.

К концу третьей недели марта оптовые цены на картофель в Украине выросли почти наполовину из-за нерегулярности поставок.

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Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

"На сегодняшний день цены на картофель сформировались в диапазоне 8-10 грн/кг, что в среднем на 43% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов проекта, повысить цену на картофель фермерам удалось на фоне значительного сокращения запасов у оптовых компаний и розничных сетей, тогда как поставки из западных областей Украины по-прежнему осложнены.

"В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране поставки картофеля из хозяйств ведутся нерегулярно. По этой же причине несколько сократилось поступление импортной продукции из Беларуси и РФ. В результате предложение на рынке сократилось, что в условиях возросшего спроса привело к удорожанию картофеля", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, представители оптовых компаний надеются, что с возобновлением поставок из западных областей страны цена опять снизится до прежнего уровня, однако фермеры рассчитывают вести продажи в дальнейшем в таком же ценовом диапазоне, как и сегодня.

"Более того, некоторые производители заявляют о намерении поднимать цены на картофель и далее. По их словам, запасы качественного картофеля в западных регионах страны также заканчиваются, поэтому спрос на продукцию будет в перспективе только расти, благодаря чему будет повышаться и цена", - подчеркивают эксперты.

Также отмечается, что цена на картофель в Украине на данный момент в среднем на 46% выше, чем год назад.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты EastFruit прогнозировали, что благодаря теплой зиме и высоким температурам воздуха в начале весны в Украине ранний картофель может созреть уже в апреле.

По данным Государственной службы статистики, урожай картофеля в Украине в 2019 году составил 20,27 миллиона тонн.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн.