Аграрии смогут сэкономить почти полмиллиарда гривень благодаря отмене налогов на землю

Принятый 17 марта закон об ослаблении налогового законодательства в связи с коронавирусом предусматривает освобождение от уплаты аренды и налогов на землю на 2 месяца.

Принятый Верховной Радой Украины закон об ослаблении налогового законодательства в связи с коронавирусом предусматривает освобождение от уплаты налогов на землю, благодаря чему агропроизводители смогут сэкономить почти 500 миллионов гривень.

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Об этом написал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook.

"Государство освободило агропроизводителей от налога на землю и от арендной платы за земли с/х назначения государственной собственности на два месяца из-за коронавируса. Экономия средств для сельхозтоваропроизводителей составит 486 миллионов гривень", - написал он.

Отмечается, что закон освобождает агропроизводителей от платы за землю на протяжении двух месяцев.

Высоцкий добавил, что в 2019 году было уплачено 1,11 миллиарда гривень земельного налога за земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности. В 2020 году поступления от уплаты этого налога должны были вырасти до 1,16 миллиарда гривень из-за обновления нормативной денежной оценки.

Кроме того, по словам Высоцкого, поступления от годовой арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения госсобственности в 2019 году составили 1,62 миллиарда гривень, а в 2020 году эта сумма должна была составить 1,75 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, 17 марта депутаты приняли законы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"; "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"; "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создании условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета".

Ранее Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.