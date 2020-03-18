В Украине с начала года выросло сельхозпроизводство

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 2,6%, а хозяйства населения - сократили на 3,4%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-феврале 2020 года составил 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 2,6%, а хозяйства населения - сократили на 3,4%.

Наибольший рост сельхозпроизводства в январе-феврале зафиксирован в Винницкой (+12,3%), Донецкой (+9,7%) и Кировоградской (+3,5%) областях.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, сельхозпроизводство в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. При этом предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.