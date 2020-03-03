Депутаты сегодня продолжат рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли

Также в повестке дня заседания парламента есть несколько других вопросов.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

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Как передает корреспондент УНИАН, также в сегодняшней повестке дня заседания парламента есть еще несколько вопросов, хотя, как известно, пока не завершено рассмотрение одного вопроса - в данном случае законопроекта о рынке земли - другие вопросы депутаты рассматривать не могут.

Среди вопросов, которые стоят в повестке дня, - изменения в Уголовный кодекс относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности и ратификация соглашения между правительством Украины и правительством Королевства Дания об общих условиях и процедурах, организационных мероприятиях и финансовых условиях реализации программы Danida Business Finance в Украине.

Кроме того, в повестке дня проекты постановлений, касающихся парламентских слушаний. Один из них - о рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине», два других - о проведении парламентских слушаний о реализации основ антикоррупционной политики и об основах государственной политики устойчивого развития Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование за законопроект. Всего к законопроекту ко второму чтению подано более 4 тыс. поправок.