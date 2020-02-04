Прибыльность производства молока в Украине выросла до шестилетнего максимума

Прибыльность производства молока в Украине в январе увеличилась на 26,5%.

Прибыльность производства молока в Украине в январе 2020 года увеличилась на 26,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Об этом сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"В среднем в январе 2020 года украинские профессиональные производители молока получили на 26,5% больше прибыли, чем годом ранее. Но в 2014 и 2012 годах году в этот месяц уровень украинский молочный индекс (УМИ) был выше, чем в этом году", - написал он.

По его словам, этот показатель в январе 2020 года был самым высоким за последние шесть лет, хотя и снизился по сравнению с декабрем 2019 на целых 4,6%.

"Причина на этот раз в кормах - они выросли в цене, в то время как закупочная цена на сырое молоко практически осталась без изменений", - прокомментировал он.

При этом Ярмак отмечает, что доходы выросли у профессиональных фермеров, в то время как у перерабатывающих предприятий особого роста доходов не было.

"Цены на сырое молоко оставались высокими и росли, а в мире, в отличие от Украины, дефицита сырья не было. Если сравнить с августом 2018 года, то доходы производителей молока выросли в среднем на 69%, а вот доходы переработчиков совсем не изменились", - написал он.

Эксперт также сообщает, что коронавирус может изменить мировой рынок молока, но пока не ясно, каким именно образом.

"Фундаментально вроде бы есть причины для роста цены на молокопродукты, но спрос может резко упасть по мере падения туристических потоков и снижения потребления в Китае", - написал он.

По наблюдениям эксперта, украинский молочный индекс всегда снижается в Украине в феврале.

"При этом среднее снижение очень существенное и достигает 8,1%. Но время покажет, будет ли 2020 отличаться от стандартов", - добавил он.

Справка УНИАН. Украинский молочный индекс (УМИ) - индекс условной прибыльности производства молока коммерческими хозяйствами в Украине. Рассчитывается как соотношение цены на сырое молоко первого сорта к стоимости концентрированного кормового рациона в хозяйствах. Динамика УМИ показывает изменения в прибыльности производства молока безотносительно к инфляции и девальвации, поскольку эти факторы уже учтены через изменение цен кормов и молока.