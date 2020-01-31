Названы основные проблемы и перспективы кожевенного рынка в Украине

Объем украинского рынка производства натуральной кожи по разным оценкам в 2019 году составил около 55 млн. долларов США (более 1,3 млрд. грн.). На рынке производства натуральной кожи в Украине работают около 20 предприятий, которые производят от 300 млн. квадратных дециметров кожи в год, на предприятиях занято более 2000 сотрудников. Самым большим центром производства натуральной кожи в Украине является город Вознесенск (Николаевская область), кожевенные предприятия расположены также и в других городах (Житомир, Харьков, Одесса и т.д.).

Основными проблемами отрасли много лет являются сокращение поголовья крупного рогатого скота (это приводит к закупке сырья за рубежом и увеличивает себестоимость продукции), а также контрабанда, серый импорт и теневое производство (как готовой кожи, так и готовых изделий из кожи).

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Но рынок остается перспективным и обладает существенным потенциалом роста – как внутри страны, так и за рубежом. И хотя доля экспорта в общем объеме производства кожи в Украине небольшая (до 20%), у отдельных производителей она может достигать 50%. Так, компания «В-Центр» (Вознесенск) поставляет свою продукцию в страны СНГ (Беларусь, Молдова, Казахстан), страны ЕС (Италия, Германия, страны Балтии), а также в США.

«Успешно конкурировать на рынке нам позволяет сильная производственная база, современное оборудование, применение передовых технологий и квалифицированный персонал. Несмотря на то, что 2019 год был не особенно удачным для отрасли, продажи нашей компании на украинском рынке увеличились на 3%», - отметил Андрей Шевченко, директор компании «В-Центр», крупнейшего производителя натуральной кожи в Украине.

Основными потребителями рынка натуральной кожи в Украине являются производители обуви, в последнее время также активно развивается сегмент кожгалантереи. Требования и запросы потребителей постоянно растут, и чтобы удовлетворить их, производители должны постоянно развивать ассортимент и повышать качество.

«В планах «В-Центр» на 2020 год – увеличение продаж, прежде всего на внутреннем рынке Украины. Также планируем внедрение новых технологий, которые разрабатываются на лучших кожевенных заводах мира», - отметил Андрей Шевченко.