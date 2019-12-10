В Украине открыли данные об объемах зерна на элеваторах

Посмотреть данные в тестовом режиме можно до 23 декабря, после – при условии подписания договора с ГП «Госреестры Украины».

Госпредприятие «Госреестры Украины» открыло данные об объемах зерна на элеваторах по всей Украине, которые подключены к основному реестру складских документов на зерно и зерна, принятого на хранение зерновыми складами.

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Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

“Посмотреть можно как общие объемы зерна, находящиеся на хранении по Украине, в разрезе культур и классов зерна, так и объемы, хранящиеся на каждом конкретном элеваторе, который подключен к реестру”, - отмечается в сообщении.

Посмотреть данные об объемах зерна онлайн можно будет до 23 декабря, пока услуга работает в тестовом режиме. После этой даты информация будет доступна после подписания договора на работу в этой системе.

“Текст такого договора и условия подключения будут изложены у нас на сайте в ближайшее время”, - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. ГП «Госреестры Украины» создано в 2003 году по приказу Министерства агрополитики Украины. Предприятие занимается изготовлением и выдачей субъектам аграрного рынка бланков складских документов на зерно, ведет реестры складских документов на зерно, в том числе на залоговое и принятое на хранение зерно, сертификатов соответствия зерновых складов на право предоставления услуг по хранению зерновой продукции и тд.