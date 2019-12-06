Украина уже экспортировала почти 26 миллионов тонн зерна

Экспорт пшеницы за этот период составил 13,7 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 5 декабря экспортировали 25,82 млн тонн зерна, что на 6,6 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,7 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 8,3 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 160,6 тыс. тонн, что на 60,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых – 74,3 млн тонн, превысив на 0,3 млн тонн прогноз министерства на 2019 год.

В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.