Украина уже экспортировала почти 26 миллионов тонн зерна
Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 5 декабря экспортировали 25,82 млн тонн зерна, что на 6,6 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.
Читайте такжеРада приняла закон о борьбе с аграрным рейдерством
Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,7 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 8,3 млн тонн, ржи - 5 тыс. тонн.
Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 160,6 тыс. тонн, что на 60,6 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.
Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.
По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские аграрии к 28 ноября собрали рекордный урожай зерновых – 74,3 млн тонн, превысив на 0,3 млн тонн прогноз министерства на 2019 год.
В 2018 году урожай зерновых в Украине составил 70,1 млн тонн.