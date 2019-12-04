Эксперты заговорили о возможном дефиците молока в Украине

Увеличение импорта молочных продуктов может иметь негативные последствия для молочного сектора Украины.

Украина оказалась перед угрозой возникновения дефицита молочного сырья, который вызван сокращением поголовья коров и уменьшением объемов производства молока.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Ольгу Козак.

“Дефицит молочного сырья на внутреннем рынке несет в себе системные угрозы. Ведь современный глобальный продовольственный рынок очень быстро реагирует на возникновение дефицита на любой продукт, пытаясь заполнить его импортом и заработать при этом”, - цитирует пресс-служба Козак.

По ее словам, увеличение импорта молочных продуктов может иметь негативные последствия для молочного сектора Украины.

“Специфика рынка молока заключается в том, что завозить будут не сырье, а готовые молочные продукты. Наличие крупных производителей молока по соседству позволяет построить достаточно реалистичные сценарии развития событий, которые могут иметь негативные последствия для молочного сектора Украины”, - цитирует пресс-служба Козак.

Как сообщал УНИАН, по данным ННЦ "Институт аграрной экономики", производство молока в 2019 году впервые за годы независимости Украины может опуститься ниже 10 млн тонн - до 9,71 млн тонн, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

При этом поголовье коров может уменьшиться до 1,84 млн голов (-4,1%), а из-за сокращения производства перерабатывающие предприятия недополучат по сравнению с прошлым годом до 10% молока.

По прогнозам экспертов, производство молока в Украине до 2030 года может сократиться на 12,3% по сравнению с 2018 годом и составить 8,8 млн тонн.