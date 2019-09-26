В украинских селах все меньше коров: эксперты дают неутешительные прогнозы

По их прогнозам, производство молока в Украине к 2030 году может сократиться на 12%. Наибольший спад ожидается в хозяйствах населения - на 31%.

Производство молока в Украине до 2030 года может сократиться на 12,3% по сравнению с 2018 годом и составить 8,8 млн тонн, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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Согласно сообщению, по подсчетам ученых Института аграрной экономики, при сохранении существующих трендов в молочной отрасли производство молока в Украине продолжит сокращаться. Так, если объемы производства этой продукции в 2018 году составляли около 10 млн тонн, то до 2030 года они могут сократиться на 12,3% - до 8,8 млн тонн.

По словам ведущего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции института Ольги Козак, в течение ближайшего десятилетия наибольший спад - на 31,1% - ожидается в хозяйствах населения. В то же время, сельскохозяйственные предприятия могут увеличить производство молока на 37,8% - до 3,8 млн тонн.

Кроме того, по прогнозам эксперта, до 2030 года предприятия с поголовьем до 500 коров увеличат производство молока на 11,4%, а с поголовьем более 500 коров - в 1,6 раза.

"Последние в 2030 году будут производить 68,5% от объемов в сельскохозяйственных предприятиях и 30% от всего производства этого вида продукции в Украине", - отметили в пресс-службе.

По данным института, поголовье коров в Украине до 2030 года может сократиться более чем на треть - до 756,3 тыс. голов. При этом наибольшее сокращение поголовья - на 46,7% - ожидается в хозяйствах населения. Также, поголовье крупного рогатого скота может сократиться более чем на четверть в сельхозпредприятиях с поголовьем до 500 коров. При этом, подчеркнули в пресс-службе, даже наращивание поголовья скота в крупнотоварных хозяйствах (с поголовьем более 500 коров) не сможет изменить общий негативный тренд молочной отрасли страны.

В пресс-службе также добавили, что продуктивность коров к 2030 году, по сравнению с 2018 годом, может увеличиться на 40,4% во всех группах хозяйств в целом по стране, и до 2030 года может достичь 7 тыс. кг молока на корову в год.

Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в Украине в 2018 году сократилась на 14,1%.

Производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 млн тонн.