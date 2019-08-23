Украина уже экспортировала почти 7 миллионов тонн зерновых

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 3,7 млн тонн.

Украинские аграрии с начала нового 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) по состоянию на 22 августа экспортировали 6,9 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 3,7 млн тонн, ячменя - более 1,6 млн тонн, кукурузы - 1,7 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 40,6 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 млн тонн.

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.