Украинские аграрии намолотили почти 39 миллионов тонн ранних зерновых

Кроме того, украинские аграрии начали уборку поздних культур - гречихи, проса и подсолнечника.

Украинские аграрии по состоянию на 19 августа практически завершили уборку ранних зерновых, намолотив 38,7 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Что касается ранних зерновых и зернобобовых культур, то аграрии намолотили 38,7 млн тонн зерна с площади 9,9 млн га или 99% к прогнозу при средней урожайности 39,1 ц/га", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, украинские аграрии начали уборку поздних культур - гречихи, проса и подсолнечника.

В частности, по состоянию на текущую дату гречихи намолочено 1 тыс. тонн с площади 1 тыс. га, или 2% к прогнозу, при средней урожайности 12,9 ц/га; проса - 19 тыс. тонн с площади 10 тыс. га, или 12% к прогнозу, при средней урожайности 18 ц/га; подсолнечника - 3 тыс. тонн с площади 2 тыс. га при средней урожайности 13,8 ц/га.

Кроме того, аграрии собрали 3,1 млн тонн рапса с площади 1,25 млн га (99%) при средней урожайности 24,9 ц/га.

Также, по данным Минагропрода, в 20 областях Украины проходит посевная кампания озимого рапса под урожай 2020 года, которым уже засеяно 347 тыс. га, или 32% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.