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В Офисе президента рассказали, когда в Украине отменят мораторий на продажу земли

17:43, 30 июля 2019
Агро
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Мораторий на продажу земли отменят до конца года / фото УНИАН

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук в интервью изданию Bloomberg.

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"У нашей команды есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сказал Гончарук.

По его словам, переговоры со Всемирным банком определят, позволять иностранцам покупку или ограничивать размер продаж. Наиболее либеральная версия может увеличить валовой внутренний продукт более чем на 3% в год, а наиболее консервативная - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненный, но самый эффективный вариант", - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

В январе этого года депутаты Верховной Рады отказались отменять мораторий на продажу земли.

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Теги: #продажа земли#продажа сельскохозяйственной земли#мораторий на продажу земли#Офис Президента