Украинские аграрии намолотили почти 30 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 29 июля намолотили 29,7 млн тонн ранних зерновых с площади 8 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 21,7 млн тонн с площади 5,5 млн га, или 80% к прогнозу, при средней урожайности 39,7 ц/га; ячменя - 7,2 млн тонн с площади 2,2 млн га, или 84% к прогнозу, при урожайности 33,1 ц/га; гороха - 569 тыс. тонн с площади 249 тыс. га, или 95% к прогнозу, при урожайности 22,9 ц/га.

Кроме того, ржи на текущую дату намолочено 120 тыс. тонн с площади 45 тыс. га (38%), а овса - 60 тыс. тонн с площади 24 тыс. га (13%).

Также, по данным ведомства, озимого рапса намолочено 2,9 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 96% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.