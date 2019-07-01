Абрикосы в Украине подорожали в два раза

Отмечается, что подорожание абрикосов обусловлено задержкой дозревания плодов из-за низких температур в апреле и мае и более поздним началом сезона для украинских производителей.

Цена на абрикосы в Украине в июне 2019 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с июнем прошлого года и составила 22 грн/кг, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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Согласно сообщению, по сравнению с предыдущим сезоном, цена на абрикосы в текущем году выше. Так, на конец третьей недели июня она составляла 22 грн/кг, в то время как в прошлом году в этот период она была всего 12 грн/кг.

"Ценовая ситуация на рынке абрикосов обусловлена задержкой дозревания плодов в результате низких температур в апреле и мае. Таким образом, сезон для украинских производителей начался на несколько недель позже, чем в 2018 году", - цитирует пресс-служба слова аналитика УПОА Семена Крамаренко.

Он отметил, что снижению цен на абрикосы в дальнейшем будет способствовать постепенный выход на рынок производителей с южных регионов страны, а также центральных и восточных областей.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, стоимость фруктовой корзины в Украине в 2019 году снизилась на 6% по сравнению с 2018 годом и составила 264,5 грн. В фруктовую корзину входит по килограмму апельсинов, бананов, винограда, лимонов и мандаринов.