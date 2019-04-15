Продление моратория на продажу земли напрямую связано с коррупцией – Порошенко

По словам президента, мораторий служит тем, кто пытается эксплуатировать непрозрачный рынок земли.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения имеет прямую связь с коррупцией.

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Об этом он заявил на встрече с отечественным бизнесом.

"Я считаю, что украинское государство и украинский народ станут намного богаче, когда мораторий будет отменен. Я считаю, что мораторий на землю служит тем, кто пытается эксплуатировать непрозрачный рынок земли. Я считаю, что продление моратория является прямой связью с коррупцией. Я не хочу с этим иметь ничего общего", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.