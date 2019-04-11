Украина стала покупать больше заграничных сыров

Импорт сыров за отчетный период увеличился на 43% - до 4,04 тыс. тонн на сумму 18,9 млн долл.

Объем экспорта сыра из Украины в январе-марте 2019 года составил 1,6 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

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Согласно сообщению, в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился на 19% и составил 5,8 млн долл.

Объем импорта сыра в Украину за 3 месяца 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении увеличился на 43% – до 4,04 тыс. тонн, а в денежном выражении вырос на 31% – до 18,9 млн долл.

Экспорт сгущенных молока и сливок из Украины в январе-марте в натуральном выражении сократился на 23% - до 5,9 тыс. тонн, а в денежном – на 13,6%, до 11,3 млн долл. Импорт этих продуктов в отчетном периоде сократился на 10,6% и составил 468 тонн на сумму 970 тыс. долл.

Также украинские производители в январе-марте экспортировали 5,9 тыс. тонн сливочного масла, что на 35% меньше, чем за этот же период 2018 года. В денежном выражении он составил 23,8 млн долл., что на 38% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Импорт сливочного масла в Украину за отчетный период сократился в натуральном выражении на треть - до 211 тонн на сумму 1,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным таможенной статистики, Украина в 2018 году экспортировала 8 тыс. тонн сыров, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Импорт сыров в Украину за минувший год вырос на 37% - до 13,7 тыс. тонн.