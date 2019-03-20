Украина сократила доходы от экспорта "молочки": кто покупает

При этом объемы поставок остались на уровне прошлогодних показателей.

Экспорт молочных продуктов из Украины в январе-феврале текущего года сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,2 млн долл., при этом объемы поставок остались на уровне прошлогодних показателей, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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"Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что экспортируя такие же объемы, что и в 2018 году, мы получили меньшую денежную выручку. На сегодняшний день экспорт не дает нам такой "финансовой подушки", как раньше, но и на внутренний рынок надеяться не приходится, поскольку потребление в Украине и так низкое, к тому же, сейчас пост. А в этот период продажи молочных продуктов падают еще больше", - цитирует пресс-служба аналитика Ассоциации производителей молока Яну Музыченко.

В сообщении сказано, что продажи молока и сливок составили 5 тыс. тонн, что более чем в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего Украина экспортирует этой продукции в Катар, доля которого в общей структуре экспорта составляет 42%, или 1,4 млн долл., и Молдову - 24%, или 814 тыс. долл.

Продажи сгущенных молока и сливок, учитывая сухое молоко, в январе-феврале составили 3,6 тыс. тонн, что на 32,4% меньше, чем в 2018 году. Основными импортерами этой продукции за отчетный период стали Кувейт, Израиль и Армения с общей долей 25% в структуре всех поставок. Так, в эти страны было экспортировано сгущенных молока и сливок, а также сухого молока на общую сумму 6,5 млн долл. В частности, в Армению этой продукции было экспортировано на сумму 837 тыс. долл., в Израиль - на 672 тыс. долл., в Кувейт - на 555 тыс. долл.

По данным ассоциации, экспорт кисломолочной продукции в январе-феврале составил 975 тонн, что на 46,2% больше, чем в прошлом году. Основными покупателями за отчетный период стали Казахстан, который импортировал этой продукции на 563 тыс. долл., или 40% в общей структуре поставок, и Молдова - на 382 тыс. долл., или 27,3% в общей структуре поставок.

Кроме того, за два месяца текущего года было экспортировано 3,9 тыс. тонн масла, что на 36,4% меньше, чем в прошлом году. Основными импортерами за отчетный период были Нидерланды, Марокко и Молдова.

Поставки сыра на внешние рынки за два месяца выросли на 3,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 тыс. тонн. При этом, общая экспортная стоимость снизилась на 2,8% - до 3,5 млн долл. Крупнейшими импортерами украинских сыров за два месяца текущего года были Молдова и Египет.

Также отмечается, что продажи сыворотки за отчетный период выросли на 21% по сравнению с январем-февралем 2018 года и составили 4,9 тыс. тонн. При этом больше всего этой продукции за отчетный период было экспортировано в Китай и Малайзию.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году сократила выручку от экспорта молочной продукции на 6% - до 263,7 млн долл.