В Украине аграрии начали сев подсолнечника

По состоянию на 1 апреля подсолнечник посеян на площади 54 тысячи га, или 1% к прогнозу.

Аграрии шести украинских областей начали сев подсолнечника, засеяв этой культурой 54 тысяч га или 1% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В сообщении сказано, что по состоянию на 1 апреля также продолжается посев ранних зерновых и зернобобовых культур, которыми уже засеяно 1,4 миллиона га, или 61% к прогнозу.

В частности, пшеница посеяна на площади 102 тысячи га, или 59% к прогнозу; яровой ячмень - 984 тысячи га (63%); овес – на 89 тысячах га (46%); горох – на 217 тысячах га (62%). Кроме того, отмечается, что сахарная свёкла посеяна на площади 37 тысячи га, или 14% к прогнозу.

В пресс-службе добавили, что подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 7,2 миллиона га, или 95% к прогнозу.

По состоянию на 1 апреля озимая пшеница подкормлена на площади 6,1 миллиона га, или 95% к прогнозу; озимая рожь - 110 тысяч га (96%); озимый ячмень - 984 тысячи га (98%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,3 миллиона га, или 98% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.