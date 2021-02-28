Краснокнижные чеботари впервые так рано появились в нацпарке «Тузловские лиманы».

Сегодня национальный природный парк «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) посетили редкие птицы - чеботари (шилоклювки).

Читайте такжеВ оккупированном Крыму пересохли два водохранилища

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил известный эколог, заведующий научным отделом парка Иван Русев.

По его словам, в последний день зимы в заповедник прилетели редкие и очень красивые птицы - чеботари.

«Они появились внезапно и полетели над рубежом «Тузловские Амазония», на мелководье в поисках пищи. Этих удивительных птиц так рано - в конце зимы, на Тузловские лиманах, я вижу впервые. В прошлом году они прилетели к нам на неделю позже...», - сообщил Русев.

Он также разместил в социальных сетях соответствующее фото.

Чеботарь: что это за птица

Название «шилоклювка» (сапожник, чеботарь, шилоноска, саблеклюв) птица получила из-за необычной формы клюва. Он длинный, тонкий, загнутый кверху и похож на шило. Длина птицы составляет 40–45 см, размах крыльев бывает до 77 см.

Шилоклювки быстро бегают, хорошо летают, плавают, могут нырять, как утки-нырки.

Шилоклювка внесена в Красную книгу Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая