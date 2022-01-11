Эксперты отмечают, что за спекуляции на теме окружающей среды и экотерор пришло время вводить ответственность на уровне закона.

Как правило объектом атаки экотеррористов могут стать крупные промпредприятия или прибыльные производства.

Всего профессиональный юрист Валентин Лучковский выделил четыре группы организаций активистов, которые занимаются экологической и псевдоэкологической деятельностью, говорится в сюжете "5 канала".

"Первая группа – это те, кто борются за определенную идею. Вторая группа – те, кто используя идею, стараются заработать средства таким образом, что устраивают определенные пикеты, чтобы прийти к владельцу и сказать: дай деньги и эти пикеты прекратятся. И третья группа – это те, кого используют для борьбы с конкурентами, чтобы прекратить или остановить производство. И четвертая группа – это те, кого используют для рейдерских захватов", – объясняет Лучковский.

По словам специалистов, обычно объектом атаки экотеррористов могут стать крупные промпредприятия или прибыльные производства. При этом глобальные проблемы, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь всех жителей Украины, такие как уничтожение лесов, отравление воздуха транспортными выбросами, дефицит питьевой воды во многих регионах, псевдоактивистов совсем не интересуют.

Эксперты отмечают, что государству следует немедленно реагировать на очевидные экологические проблемы, одновременно вводя на законодательном уровне ответственность за спекуляции на теме окружающей среды и экотеррор.