Кондор - крупнейшая из птиц, способных к полету / Скриншот
Во дворе американки поселилась стая калифорнийских кондоров. Этот вид находится под угрозой вымирания.
Читайте такжеВ центре Киева расцвели 100 тысяч нидерландских тюльпанов (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
На территории США таких птиц осталось с полтысячи.
Поэтому жительница Калифорнии была поражена, когда полтора десятка кондоров прилетели в ее двор.
От клювов и когтей птиц пострадала терраса дома, а двор покрылся экскрементами.
В итоге хозяйка дома обратилась к зоологам за помощью. Те посоветовали выгонять редких кондоров осторожно - например, полить водой.
Стая калифорнийских кондоров пытается присвоить двор американки
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