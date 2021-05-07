На территории США таких птиц осталось с полтысячи.

Во дворе американки поселилась стая калифорнийских кондоров. Этот вид находится под угрозой вымирания.

Читайте такжеВ центре Киева расцвели 100 тысяч нидерландских тюльпанов (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

На территории США таких птиц осталось с полтысячи.

Поэтому жительница Калифорнии была поражена, когда полтора десятка кондоров прилетели в ее двор.

От клювов и когтей птиц пострадала терраса дома, а двор покрылся экскрементами.

В итоге хозяйка дома обратилась к зоологам за помощью. Те посоветовали выгонять редких кондоров осторожно - например, полить водой.

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Автор: Людмила Жерновская