У животного диагностировали дисплазию коленных суставов.

В зоопарке Харькова умерла 23-летняя слониха Тэнди.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Тэнди приехала в зоопарк из Одессы в двухлетнем возрасте. Уже тогда, по данным зоопарка, у нее были проблемы со здоровьем.

"Со временем, когда слоненок начал набирать вес, киперы заметили проблемы с задними ногами. Тэнди ковыляла, неправильно ставила стопу, что привело к искривлению ног и системным изменениям, которые не позволяли нормально двигаться", — говорится в сообщении.

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Диагноз животному поставили вместе со специалистом из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов: дисплазия коленных суставов. Причиной возникновения заболевания назвали генетический фактор.

"И именно на такое заболевание страдал отец Тэнди – слон Тарун", — говорят в зоопарке.

Слонихе назначили терапию. На определенном этапе западные специалисты предложили применить эвтаназию.

"Но состояние слона давало надежды. И несмотря на гуманное отношение к животным в Харьковском зоопарке, было решено продолжить лечение Тэнди — любимицы посетителей и сотрудников зоопарка. Лечение давало эффект, однако временный", - говорится в заметке.

В последнее время состояние Тэнди стремительно ухудшилось. Болезнь взяла верх - Тэнди умерла.

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Автор: Виктория Гордиенко