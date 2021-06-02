Под брендом экологизации псевдоактивисты прибегают к "грязным" механизмам вроде экошантажа.

В Украине участились случаи экотерроризма. На эту проблему обратили внимание профессиональные экологи. Такое явление, по их словам, дискредитирует идею охраны окружающей среды.

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Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок отметила, что псевдоактивисты во время экотерроризма используют различные механизмы - начиная от экошантажа, завершая определенными заказными акциями.

Экологи отмечают, что деятельность экотеррористов отпугивает инвесторов и дискредитирует природоохранное движение. Кроме того, это подрывает интеграцию Украины в ЕС.

Украинские экологи призвали граждан совместно с органами местного самоуправления не допускать проявлений экотерроризма.

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Автор: Григорий Бондарь