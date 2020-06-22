​В ОАЭ строят подводные "сады" (фото)

Искусственные рифы могут помочь восстановить рифы, которые становятся средой обитания для морской флоры и фауны, и помочь в борьбе с обесцвечиванием кораллов, вызванным изменением климата.

Аквалангисты начали строительство искусственного кораллового рифа у побережья эмирата Фуджейра, в Оманском заливе. Задача проекта – возродить морскую флору и фауну, которая была разрушена из-за изменения климата и развития судоходства.

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В 2019 году команда дайверов уже пересадила на глубину более 9 тыс. кораллов на площади около 600 кв м. В течение ближайших пяти лет также планируется высадить 1,5 млн кораллов на площади 300 тыс. кв м, сообщает russianemirates.com.

Аквалангисты занимаются тем, что разрезают рифы и пересаживают его на большую глубину, чтобы создать «мегариф», защитить от вымирания обитателей глубин и создать барьер от волн, а также решить проблемы обесцвечивания кораллов.

Искусственные рифы могут помочь восстановить рифы, которые становятся средой обитания для морской флоры и фауны, и помочь в борьбе с обесцвечиванием кораллов и другой деградацией, вызванной изменением климата.

До момента, когда начнется естественный рост кораллов на искусственных рифах, как ожидается, пройдет 10-15 лет. Поскольку прибрежные воды Фуджейры являются популярным местом для дайвинга, риф поможет развить сферу рыболовства и экотуризма.

«Мы воссоздаем коралловые рифы, которые быстро колонизируют редкие, находящиеся на грани исчезновения рыбы и другие морские организмы, - разъяснил Ахмед Аль Зааби, директор департамента исследования морской среды министерства по изменению климата и окружающей среды ОАЭ. - Мы также создаем красивый пейзаж для занятий подводным плаванием. Кораллы существуют повсеместно. Когда они растут, меняется вся среда обитания».

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