Китайский питомник панд показал пополнение / REUTERS
В китайском питомнике больших панд в провинции Сычуань показали сразу 10 самых маленьких медвежат, родившихся в прошлом году.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ни у одного из зверят пока нет имени, но в питомнике говорят, что все они хорошо растут и набирают вес.
Малыши в возрасте от 4 до 6 месяцев играли друг с другом и с смотрителями, лакомились бамбуком, а также разглядывали предложенные им игрушки.
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