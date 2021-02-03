По словам работников питомника, все медвежата хорошо растут и быстро набирают вес.

В китайском питомнике больших панд в провинции Сычуань показали сразу 10 самых маленьких медвежат, родившихся в прошлом году.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что ни у одного из зверят пока нет имени, но в питомнике говорят, что все они хорошо растут и набирают вес.

Малыши в возрасте от 4 до 6 месяцев играли друг с другом и с смотрителями, лакомились бамбуком, а также разглядывали предложенные им игрушки.

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Автор: УНИАН