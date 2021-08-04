Причиной гибели уток в Голосеевском парке может являться их отравление.

Об этом заявил заместитель директора коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Дмитрий Пищолка в эфире "Громадського радио".

Он уточнил, что подобный вывод можно сделать, учитывая результаты исследований воды из озер, почвы из парка и тел погибших птиц. В частности, выявлено превышение содержания ртути, которая могла стать причиной смерти.

"В срочном порядке вызвали Киевскую аварийно-спасательную службу, которая провела замеры прибрежной зоны, в воздухе. Это, чтобы понять безопасна ли территория возле озер для отдыхающих. Превышение ртути в воздухе не обнаружено. Дополнительно образец, который был взят КП "Плесо" для исследования воды 21 июля, отправили в Государственный научно-исследовательский институт на содержание именно в воде пруда ртути. Показатели тоже в пределах нормы. Так что превышений показателей по ртути в воздухе и воде нет. От себя могу предположить, что, вероятно, кто-то отравил и накормил уток. Пока у меня такое предположение", - отметил он.

Он призвал сообщать в полицию или в КП по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района о случаях, когда что-то сомнительное бросают в воду.

Как сообщается, на озерах на Теремках в Голосеевском парке уже две недели гибнут утки и вороны. Ранее уже установили, что погибшие птицы не были больны каким-либо вирусом.

Вас также могут заинтересовать другие новости: