По прогнозам Украинского гидрометцентра, погодные условия на ближайшие дни не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере

В Киеве в последние дни резко увеличилась концентрация вредных веществ в воздухе, из-за чего людям стало опасно дышать.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, на стационарных постах обсерватории в период с 29 июня по 5 июля в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию:

- взвешенных веществ – в 1,0-1,2 раза на Бессарабской площади и площади Победы;

– оксида углерода - в 1,0-1,4 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошин), Демеевской площади и улице Семена Скляренко;

- диоксида азота – в 8,5 раза – на Демеевской площади в 5,4-7,0 раза – на площади Победы, в 3,5-4,5 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, ул. Каунаской, улице Инженера Бородина, улице Семена Скляренко, в 2,3-3,4 раза – на других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не зафиксировано;

- формальдегида – в 3,1-3,6 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, улице Семена Скляренко, улице Александра Довженко (район метро Шулявка), в 1,0-3,0 раза – на других постах наблюдений.

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Всего на 14-ти стационарных постах обсерватории за этот период было отобрано и проанализировано 1456 проб воздуха.

В целом, по сравнению с предыдущей неделей зафиксировано некоторое снижение среднесуточного содержания диоксида азота; содержание других примесей существенно не изменилось.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, погодные условия на ближайшие дни – высокая температура воздуха, малое количество осадков - не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

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Автор: Денис Прядко